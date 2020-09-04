Дошло дело до партийного строительства

Еще несколько дней назад мы писали (Зеркало 1 сентября 2020), что белорусская революция переходит во второй этапа. Это действительно так, только этап оказался очень коротким. Не успели оглянуться, как она вошла в третий — создания партий.

С самого начала протестов было очевидно, что шествиями и демонстрациями, митингами и другими массовыми мероприятиями власть не берут. Такие действия крайне необходимы, но они практически всегда носят вспомогательный характер. Если говорить о переходе к демократии в полном смысле этого слова, то власть всегда переходит к партиям. Независимо от их конкретного названия. Именно к ним, а не к восставшему народу, общественным движениям и другим организациям, например, гражданского общества. При этом общественные движения могут трансформироваться в партии и только тогда входить во власть.

Видимо, ощущение некоторого тупика в развитии белорусской революции стало ощущаться все больше. Начавшийся протест без видимых лидеров довольно быстро исчерпал себя. Любой разговор с властью, пусть по мнению многих и нелегитимной, не могут вести сотни тысяч на площадях. Для этого каждая революция должна выдвинуть лидеров, как минимум одного. Эту фазу мы и отметили. Среди таких лидеров уже можно было назвать двоих Марию Колесникову и Павла Латушко.

Так сложилось, что в Беларуси с 2000 года не регистрировали ни одной партии, только ликвидировали. Фактически партийное поле оказалось выжженным Лукашенко, а то что осталось даже невозможно назвать карманными. Это просто часть государственного аппарата и ничего партийного в них нет.

Как бы не сопротивлялся и не изворачивался Лукашенко всем вменяемым политикам и чиновникам в Беларуси и за ее пределами, очевидно, что время его истекает. Следует уже начать конструировать период после Лукашенко. Транзит власти, так или иначе, но произойдет и следует понимать, какой будет Беларусь в переходной период, сколько он будет продолжаться и какую страну хочет получить большинство. Не в общих словах, демократии и голубых небесах, а в конкретных статьях конституции, законах и преобразовании государственного аппарата. Вот для чего нужны лидеры и партии.

Несколько неожиданно прозвучало заявление незарегистрированного и заключенного кандидата в президенты Виктора Бабарико о создании партии «Вместе».

Технически это было объявлено в ролике, в котором присутствует Виктор Бабарико. Потом говорит Мария Колесникова. «Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которой мы могли бы объединить всех сторонников».

Надо полагать, что обращение было записано где-то в июне, когда Бабарико был еще на свободе, хотя ясно понимал, что может быть арестован. Тем самым он предпринял необходимые усилия, чтобы и при таком неблагоприятном случае продолжить политическую деятельность.

Второй важный фактор. Бабарико пошел в президенты с планом не только участия в выборах, но и с расчетом на послевыборную ситуацию. Практически все сегменты белорусской оппозиции за то, чтобы в будущем перейти к парламентско-президентской структуре власти. Если это осуществится, то кардинально возрастет роль парламента и партий. Соответственно и выборов.

Надо сказать, что заявление о создании партии «Вместе» вызвало неоднозначную реакцию. Особенно та часть заявления, в которой говорится, что «Несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по улучшению и усовершенствованию нашей экономики и давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу».

Уже на следующий день на заявление отреагировала Светлана Тихановская – соперница Александра Лукашенко на выборах. Большинство протестующих считает ее победительницей на выборах и президентом в изгнании. «Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии, поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право».

В то же время, она категорически не согласилась с тезисом, «мы не победили на выборах». Тихановская считает это не соответствующим действительности. «Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество — от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей».

Свое удивление в интервью изданию tut.by заявлением штаба Бабарико высказал и еще один лидер протестующих, член созданного ими Координационного совета (КС) Павел Латушко. По его словам, на заседаниях президиума КС он неоднократно ставил вопрос о том, чтобы совет получил не только общественный, но и правовой статус. То есть стал общественным движением, организацией. Эту идею он предлагал совместно с юристом Лилией Власовой, также членом президиума КС. Отметим, что 31 августа ее задержал Департамент финансовых расследований.

Тем не менее, Латушко считает, что «Политические партии и политический плюрализм важны для функционирования политической системы государства. Фактически складывается новая ситуация с учетом новой инициативы части членов президиума КС. В свою очередь я готов продолжить оказывать экспертную поддержку и консультировать КС по всем вопросам в рамках моих компетенций».

При этом он отметил, что «На сегодняшний день мы не знаем программы создаваемой партии. Озвучен тезис о конституционной реформе, но содержание не озвучено. Кстати, этот тезис об этой же реформе без озвучивания содержания приводится и властями».

Несмотря на неоднозначную реакцию на заявление Бабарико и Колесниковой, очевидно, что протестующие нуждаются в структурировании процесса. Уже очевидна необходимость формальной организации, которая бы их представляла.

Другой вопрос и на него указал Латушко, что партия должна иметь идеологию, политические принципы и организационную структуру. Совсем не факт, что многим сейчас выступающим против Лукашенко, они понравятся. Отсюда понятный скепсис многих комментаторов и экспертов.

Еще одна сложность. Мы уже говорили выше, что при Лукашенко новые партии не регистрируются. И нет никаких оснований, что партию «Вместе» зарегистрируют. Тут скрывается еще один подводный камень.

Если власть в Беларуси нелегитимна, так как Лукашенко президентом не признают, то кто будет регистрировать новую партию и какова законность такой регистрации, если она каким-то чудом будет получена. Даже сам факт подачи регистрационных документов многие считают признанием режима.

Это понятная коллизия. Революционная ситуация вступает в противоречие со старой властью и попытки действий в рамках так называемой законности диктаторского или авторитарного режима и приводит к таким неразрешимым с юридической точки зрения противоречиям.

Создание новых политических партий в Беларуси — объективный процесс. Заявление Бабарико и Колесниковой отражают переход революции в третью — наиболее сложную, но очень важную фазу.

В стране начался процесс политического структурирования, но он несет и вполне понятные сложности. Первая из них — опасность раскола. На это будет работать Лукашенко, чтобы найти подходящих, как он говорит, вменяемых партнеров по возможным переговорам.

Сумеют белорусские оппозиционеры пройти этот опасный политический участок — победа над режимом будет полная и окончательная.