Дорожная полиция обратилась к гражданам

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к пользователям внутригородского общественного транспорта.

В поступившей в Report из Управления информации говорится:

«В последнее время на курсирующих в Баку автобусных маршрутах наблюдается тенденция не ношения медицинских масок, защищающих дыхательные пути некоторыми водителями и пассажирами, а также чрезмерная плотность пассажиров в автобусах. Близкое расположение пассажиров без соблюдения дистанции увеличивает риск массового заражения коронавирусом (COVİD-19), и предположительно рост числа заражений на территории страны в последние дни можно в основном, связать с этим фактором.

«С целью предотвращения указанных фактов ГУГДП еще раз просит участников движения, в частности пользователей общественного транспорта, с целью сохранения здоровья своего и близких, а также во избежание привлечения к ответственности за не выполнение этих требований и ужесточения вновь особого карантинного режима обязательно пользоваться медицинскими масками и с учетом важности соблюдения в автобусах социальной дистанции, не пользоваться средствами общественного транспорта с относительно большим числом пассажиров», — сказали в ГДП.