Доказательств передачи коронавируса от животных людям нет

Нет никаких доказательств причастности животных (скота и домашних животных) к распространению коронавируса, и нет никаких оснований для принятия мер, которые могут поставить под угрозу жизнь животных.

Об этом Report сообщили в азербайджанском офисе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По информации, на данный момент самый высокий риск распространения COVID-19 связан с передачей от человека человеку.

ФАО рекомендует обычную гигиеническую практику мытья рук до и после обработки мяса животных или кормления скота и домашних животных:

— Нет доказательств того, что собаки играют роль в распространении COVID-19. В качестве общего правила при уходе за любыми животными всегда мойте руки до и после контакта с ними;

— Не следует обрабатывать, продавать, готовить или потреблять мясо диких животных или домашнего скота, которые были больны или умерли по неизвестным причинам;

— Не следует употреблять сырое или недостаточно обработанное мясо. Такая практика повышает риск заражения людей многими инфекциями;

— Следует сообщать в соответствующие органы о любых случаях подозрительных заболеваний или гибели животных.