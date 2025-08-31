До встречи между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным на Аляске существовала идеальная конструкция завершения войны. Теперь же россияне говорят, что имеют ресурсы, чтобы воевать дальше, передает unian.net.

Об этом в эфире телеканала «Мы – Украина» сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что эта конструкция заключалась в том, что прекращение огня должно было предшествовать любым мирным переговорам. Этот шаг четко сигнализировал бы о том, что стороны готовы к завершению войны.

В то же время было понимание того, что эти переговоры могут затянуться.

«Надо было придерживаться этой стратегии, которую предложила Украина: прекращение огня, дальше переговорный процесс, дальше будет определенное время временного перемирия, заморозка по линии фронта и так далее. Но это уже будет понимание, что Россия действительно хочет выйти из войны. Сегодня, очевидно, они не то, что не хотят выйти из войны – они наоборот говорят, что «у нас соответствующий ресурс, пока вы нам даете на глобальном рынке собирать средства, финансировать те или иные ресурсные возможности, мы будем воевать»», – пояснил Подоляк.

По его словам, россияне делают это по нескольким причинам. В том числе потому, что это безнаказанно, и им это нравится.

«Без войны Россия не существует. Это субъектность России», – констатировал Михаил Подоляк.