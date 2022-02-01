В последние дни в официальные органы здравоохранения поступают сообщения о том, что гражданам, которые обращаются для сдачи теста на COVID-19 в некоторых частных лабораториях, предлагается пройти два теста. Сотрудники частных лабораторий говорят, что 1-й тест важен для определения того, заражен ли гражданин COVID-19, а 2-й — для определения того, является ли обнаруженный вирус омикрон-штаммом. В итоге гражданин должен оплачивать дополнительное тестирование.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместной информации Минздрава, Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.

«Отметим, что методы лечения одинаковы независимо от мутаций коронавируса. Второй предлагаемый тест не имеет диагностического или клинического значения для лечения, которое будет назначено. Симптомы нового штамма часто похожи на симптомы ОРЗ и в основном поражают верхние дыхательные пути. При появлении симптомов следует в первую очередь обратиться в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу. Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные варианты вируса, является вакцинация.

По этой причине органы здравоохранения призывают наших граждан вакцинироваться второй дозой или бустерной дозой спустя 5 месяцев после заражения и выздоровления.

Напомним, согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров АР, сертификат о вакцинации лиц, получивших вторую дозу более 6 месяцев назад, не будет считаться действительным с 15 февраля», — говорится в информации.