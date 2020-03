Disneyland в США и во Франции приостанавливают работу из-за коронавируса

Парк развлечений Disneyland в Анахайме (штат Калифорния) приостанавливает свою работу из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг американская корпорация The Walt Disney Company. Ее заявление приводит газета The New York Times.

Согласно распространенным данным, запрет вступит в силу в субботу и продлится до конца марта. Прилегающие к Disneyland отели будут также закрыты в понедельник. Администрация вернет деньги всем, кто забронировал в них номера на эти даты. Кроме того, сотрудники парка развлечений продолжат получать зарплату.

В заявлении компания подчеркивает, что на территории парка развлечений не было зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом. The New York Times отмечает, что это четвертый случай приостановки работы калифорнийского Disneyland за его 65-летнию историю и первый — с момента терактов 11 сентября 2001 года.

Disneyland в Анахайме был открыт 17 июля 1955 года. Он стал первым из пяти парков развлечений, созданных по мотивам мультфильмов студии Disney. Ежегодно его посещают до 19 млн человек.(ТАСС)