Политики создают предметы, на основании которых политические аналитики делают какие-то выводы. В этом отношении последние две встречи президентов США и России не исключение. Обсуждение их отдельных моментов продолжается по сей день, хотя эти две встречи не стали стартом новых геополитических начинаний. Единственное, что запомнилось — это то, что президент США Джо Байден обещал организовать встречу стран-членов НАТО с президентом России. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время и в ней примут участие лидеры Великобритании, Франции и Германии.

Почему эта инициатива привлекла наше внимание? Заметим, что в таком формате встреча давно не проходила, хотя политические аналитики уже обозначают главные направления обсуждений. По всей видимости, страны-члены НАТО будут убеждать президента России, что их Альянс чисто оборонительный союз, он вовсе не направлен против России, вообще, вся стратегия этого Блока, в том числе, расширение его на восток, не имеют никакого отношения к России.

Заметим, что подобные заявления делаются не впервые. Поэтому вряд ли Москва поверит «крокодиловым слезам Брюсселя».

Напомним, что в начале девяностых годов прошлого века страны-члены Блока предложили Москве стать членом НАТО. Но увы! Россия тогда потребовала, чтобы ей представили специальный — особый статус, которого, если не ошибаемся, нет у других членов Альянса. В итоге, как говорится, венчание НАТО и России не состоялось. По всей видимости, оно не состоится и на этот раз. Тут конечно нельзя винить только Россию. Натовские страны в отдельных случаях заявляют, что их деятельность не направлена против Москвы, но на саммитах объявляют Россию как главную угрозу не только членам Блока, но вообще для всего мира.

Наверное, в инициативе Байдена определенная роль будет отводиться и украинской проблеме. Дело в том, что в последнее время обсуждения украинского вопроса с участием европейских держав не проходили. Россияне, как правило, считаются с силой, поэтому коллективное воздействие европейских держав на Москву может иметь определенное воздействие. Когда стороны обсуждают украинскую проблему, они призывают к возрождению минского процесса. Думается, что предложенный Байденом формат переговоров сможет стать первой серьезной попыткой в этом русле.

А так, признаться, мы не очень-то понимаем политику Байдена, да она вызывает вопросы даже в США — рейтинг американского президента весьма низкий среди общественности. Чувствуется, что он что-то хочет сделать. Но что именно? На днях он провел демократический саммит с участием 111 стран. На саммит не были приглашены такие страны, как Китай, Россия и, даже, Турция, которая является членом НАТО, признанного всем миром как военный Альянс демократических государств.

Что намеревается сделать Байден? А не хочет ли он, как прежде, использовать демократию и права человека в качестве инструмента против некоторых государств, как политическое оружие против стран, имеющих проблемы с демократией? Возможно, это не исключается. Но для этого Байден должен исправить не только свой рейтинг, но даже рейтинг собственной страны. США теперь не воспринимаются в мире так, как это было в конце прошлого века, когда Вашингтон и демократия воспринимались почти как синонимы. Теперь иные времена. Геополитические интересы заокеанской державы давно уже затмили ее глобальную миссию.

Конечно, Китай и Россия являются двумя гигантами, как говорится, недемократического толка. Россия ядерная держава, претендующая на роль сверхдержавы. Китай же экономический гигант, который в политическом плане является сильной диктатурой. Но какими соображениями руководствовался президент Байден, который отнес союзную Турцию в один ряд с Китаем и Россией, не поддается разуму. Разве это не есть свидетельство того, что Вашингтон в большей степени руководствуется собственными интересами, нежели принципами глобальной демократии и свободы?..