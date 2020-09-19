Десятки тысяч людей протестуют в центре Бангкока

Десятки тысяч участников двухдневной антиправительственной акции протеста, которая началась на территории кампуса Университета Таммасат в Бангкоке, собрались на овальной площади Санам Луанг перед Большим королевским дворцом.

Как передает ТАСС, организаторы — «Объединенный фронт Таммасата» — возвели огромную сцену и уже начали выступать, скандируя лозунги.

Вместе с тем люди продолжают прибывать на Санам Луанг, площадь которой составляет порядка 120 тыс. кв. метров. По оценкам организаторов, на мероприятии уже присутствуют более 50 тыс. человек, на которых они и рассчитывали.

18 июля возле Монумента демократии в столице Таиланда прошла первая крупная политическая демонстрация после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за эпидемии коронавируса. Митингующие призвали власти распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства. 16 августа на очередной антиправительственной акции в Бангкоке собрались от 12 тыс. до 20 тыс. митингующих.