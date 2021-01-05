Депозитная база банков сжалась, но объем вкладов в нацвалюте начал расти

Доверие населения к банкам так полностью не восстановилось и экономическая неопределенность этому не способствует. Согласно данным Центробанка, общий объем депозитов в Азербайджане на конец ноября 2020 года составил 22,3 миллиарда манатов, что на 5,4 процента меньше аналогичного показателя прошлого года. Объем депозитов нефинансовых организаций уменьшился на 5,5 процента по сравнению с показателем конца ноября 2019 года, составив 12,47 миллиарда манатов. Объем депозитов физических лиц за год сократился на 8,9 процента — до 7,91 миллиарда манатов.

По итогам 11 месяцев 2020 года депозиты в иностранной валюте составили 13 миллиардов манатов, сократившись на 12,2 процента относительно аналогичного показателя прошлого года. Зато на начало декабря 2020 года наблюдался рост депозитов в национальной валюте, объем которых увеличился на 6,1 процента по сравнению с показателем января-ноября 2019 года, достигнув 9,31 миллиарда манатов.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал #, что тенденции, которые в течение последних месяцев прошлого года наблюдались по динамике депозитов, связаны с тем, что в начале 2020 года была определенная напряженность на валютном рынке. Население и юридические лица испытывали волнение по поводу стабильности курса национальной валюты. Это повлияло на сжатие депозитной базы.

«Но надо иметь в виду и то, что в условиях долларовой девальвации, которая наблюдается по всему миру, продолжать держать под очень низкие проценты долларовые депозиты в отечественных банках, становится невыгодным. Это тоже повлияло на сжатие депозитного портфеля в Азербайджане»,– сказал эксперт.

Что касается роста депозитов в национальной валюте в декабре, то, как считает Мамедов, это связано с двумя факторами. Во-первых, это связано с продлением страхования вкладов и увеличением квоты с 30 до 100 тысяч манатов.

«Формат 30 тысяч манатов после двух девальваций фактически был сменен на неограниченный формат, но это была временная мера и психологически все равно была отметка в 30 тысяч манатов. Сейчас данный формат реально расширен. 100 тысяч манатов в качестве застрахованной суммы простимулировали население на увеличение депозитного портфеля в манатах»,– отметил Мамедов.

Второй фактор — то, что в условиях сжатия деловой активности в стране, размещение инвестиций, вкладов в качестве депозитов в коммерческих банках превращается в одно из привлекательных направлений. Резкое снижение деловой активности сужает возможности для маневра с точки зрения инвестирования средств как для населения, так и для юридических лиц.

По поводу перспектив, экономист отметил, что если ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, а к этому имеются все объективные предпосылки, то будет наблюдаться динамика увеличения депозитной базы в национальной валюте.

Экономист Натиг Джафарли заявил, что в прошлом году в Азербайджане в банковском секторе депозитный рынок повел себя своеобразно. Проценты по валютным депозитам были сильно занижены, и это не привлекало граждан. Потому уменьшилось число валютных депозитов, что сказалось на общем объеме депозитов.

Он также отметил, что рост манатных депозитов в декабре связан с продлением страхования вкладов правительством.

«Это, кстати, негативно влияет на депозитный рынок страны. Каждый раз правительство вынуждено продлевать на определенные месяцы страховку депозитов. Как только ее продлевают, наблюдается оживление, так как люди вновь начинают доверять свои деньги банкам. Пришло время принять отдельный закон, который будет регулировать эту сферу, и речь должна идти как о манатных вкладах, так и о вкладах в иностранной валюте»,– говорит Джафарли.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что пока пандемия продолжается, ничего на депозитном рынке особо не изменится.

«Немало тех, кто имели валютные депозиты, но решили снять деньги и перевести их за пределы страны. Многие копят доллары, но хранят свои сбережения дома, не доверяя банкам. У большого процента населения новых накоплений нет вообще, так как доходы сильно сократились. Думаю, что если в этом году и увеличится число депозитов в манатах, то не более чем на 2-3%, и в основном это будут депозиты на короткий срок».