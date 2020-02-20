День Суркова

Случилось то, что предсказывалось последние недели после одной утечки. Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Речь идет о самом непубличном и загадочном помощнике Путина, которого все эти годы окружал ореол какого-то скрытого могущества. Возможно и напускного. Будто бы это был серый кардинал, с помощью которого Путин решал разного рода нечистые дела, связанные с оккупированными Россией территориями соседних государств.

Если говорить о его официальной политической биографии, Сурков был назначен помощником президента России в сентябре 2013 года. Курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, и сепаратистскими верхушками Абхазии и Южной Осетии. После Евромайдана в Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Принимал участие в подготовке встреч «нормандской четверки», осуществлял с российской стороны контакты с представителями Госдепартамента Викторией Нуланд и Куртом Волкером по вопросам украинского кризиса.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

При этом Песков не знает о месте будущей работы Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.

«Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — заявил журналистам в среду представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: «Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском». Пресс-секретарь президента также не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков. «У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.

Надо сказать, что тот, кого отпустил Путин, имел весьма печальную славу среди всех, кто не считает политику Кремля правильной. Ведь Сурков и есть главный идеолог и манипулятор новой волны агрессии России против соседей и поддержки ею сепаратистских режимов.

В этой связи, конечно, любопытно, способно ли нынешнее решение иметь какие-то последствия для внешней политики Кремля. Хотелось бы надеяться, что Сурков решал очень многое и с его уходом, соответственно, ослабнет влияние Кремля на неблагополучные оккупированные регионы Грузии и Украины, что с его уходом Кремль многое потеряет в своей отрицательной инициативности по отношению к окружающим странам. Это могло бы стать началом движения вспять.

Свое представление о происходящем выразил # российский политэмигрант, эксперт Егор Куроптев:

— С точки зрения политики России и Кремля с соседями никаких особых изменений ждать не стоит. О каких изменениях может идти речь? Что Путин уведет войска из оккупированных регионов Грузии и отзовет их независимость?! Или что Кремль вернет Крым? Мы же не будем делать вид, что там есть злой дядя Сурков, который хотел всех убивать, оккупировать, отнимать, а остальные-то не такие… Не будем. Эта система использует войны, аннексии для удержания своей власти, наращивания ура-патриотических рейтингов среди самых необразованных слоев общества, которые никогда не были за пределами России и своих собственных городов и готовы верить в бред про угрозу НАТО или загнивающий Запад. Это также политика устрашения соседей, чтобы они сидели тихо. В конечном счете, внешняя политика Кремля — обычный шантаж и бандитизм. С Сурковым или без него. От перестановки кураторов, система не изменится, Крым не вернется и Грузию не деоккупируют, поэтому — ушел «Сурков» пришел «Васильев» не играет роли. Внешняя политика России изменится, только когда рухнет режим, все его отростки окажутся под судом, а система будет создана с нуля.