Дело Алексея Навального и… армянское лицемерие

Вряд ли ошибусь, сказав, что к событию, которое намечено на завтра, будет приковано внимание сотен и миллионов людей в самых разных странах мира. Как написал на своей странице в Фейсбук российский политолог Сергей Марков, 23 января будет серия пикетов в разных городах с лозунгами «Свободу Навальному» и, видимо, небольшие митинги в столичных городах Москве и Питере. Марков также прогнозирует «беспорядки с участием студентов и школьников».

Я напомню, что 17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево. Сразу после прилета его задержали и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области.

Позже Навальный опубликовал пост в Instagram из СИЗО «Матросская тишина», куда его поместили. Он написал, что не жалеет о возвращении в Россию. «Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор», – написал политик. Он объяснил свое решение отказом «мириться с беззаконием, творимым властями моей страны».

Уже после возвращения Навального в РФ, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в YouTube расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В расследовании говорится про дворец под Геленджиком в Краснодарском крае, который имеет размеры 39 княжеств Монако. По данным ФБК, имение в Краснодарском крае обошлось друзьям Путина минимум в 100 млрд. руб. ($1 млрд. 356 млн 404 тыс.). Это видео посмотрело свыше 54 миллионов человек!

Но проблема для российской власти состоит не только в этом. Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге 21 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской атаки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального», – подчеркнула она.

Кроме того, Европарламент 21 января принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте парламента ЕС. В резолюции парламент призывает государства – члены ЕС занять активную позицию по отношению к аресту российского политика Алексея Навального и его сторонников и ввести значительно более жесткие ограничительные меры в отношении России.

Резолюция требует немедленного и безоговорочного освобождения Навального и всех лиц, задержанных в связи с его возвращением в Россию, будь то журналисты, члены его команды или граждане, оказывающие поддержку. Также говорится про необходимость введения санкций против физических и юридических лиц, причастных к решению об аресте и лишению свободы Навального, против «российских олигархов, связанных с режимом», членов ближайшего окружения Путина и пропагандистов российских СМИ, которые обладают активами в ЕС и в настоящее время могут туда ездить.

И тут уместно будет напомнить, что перед возвращением в Москву из Германии Алексей Навальный составил список граждан РФ, против которых международному сообществу следовало бы ввести санкции. Об этом 18 января в Facebook сообщил исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Навального Владимир Ашурков.

«Незадолго до прилета Алексея в Россию мы обсуждали, почему санкции не работают. Он сказал, что санкции не работают, потому что Запад воздерживается от наказания людей деньгами. Недостаточно наказать оперативников, которые просто следуют приказам арестовывать и убивать диссидентов. Запад должен санкционировать лиц, принимающих решения, и людей, у которых есть деньги. Ничто меньшее не повлияет на поведение российских властей», – написал он.

По словам Ашуркова, в списке Навального восемь человек: бизнесмен Роман Абрамович; бизнесмен Алишер Усманов; пропагандист, телеведущий Владимир Соловьев; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; министр сельского хозяйства РФ, сын директора Службы внешней разведки Николая Патрушева — Дмитрий; президент банка ВТБ Андрей Костин; заместитель президента банка ВТБ Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова; председатель государственного банка ВЭБ РФ Игорь Шувалов.

Ашурков объяснил, что когда Навальный давал ему свой список, то ожидал доведения его до сведения «западных правительств». Не знаю, дошел ли этот список до адресата, но жесткая реакция Запада на арест Навального уже есть. Дальше, безусловно, будет еще жестче. Неудивительно, что 21 января в Москве задержали нескольких соратников Навального. В частности, сегодня днем полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. На нее составили протокол о повторном нарушении порядка организации митинга.

Соболь несколько часов провела в отделении полиции, после оформления протокола, ее некоторое время удерживали и отпустили поздно вечером. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш тоже задержали. Перед этим полиция провела осмотр квартиры, сообщала Ярмыш в Twitter. Также задержан юрист ФБК Владлен Лось. Юрист сообщил в Twitter, что ему выдали предписание покинуть РФ до 25 января и запретили въезд до 27 ноября 2023 года. Лось – гражданин Беларуси, отмечает РБК.

Как все это отразится на численности акций протеста, покажет время. Но в том, что их массовость сыграет первостепенное значение, признают и российские оппозиционеры. «Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей. Не 50 тыс. как на пике предыдущих протестов, которые ничем не закончились, кроме репрессий, а 100 тыс. и больше», написал на своей странице в Фейсбук российский журналист Андрей Лошак. По его мнению, от реакции на арест Навального «станет ясно, есть в России гражданское общество или мы по-прежнему инфантильные атомизированные пох…исты – электорат мечты для любого диктатора».

Тем временем, в Ютуб свои видео в поддержку Навального выставляют более или менее известные в России и в мире люди. Нет ничего удивительного в том, что среди таковых оказались проживающий в Великобритании сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин, музыкант и певец Андрей Макаревич, журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, бывшая КВН-щица, телеведущая Татьяна Лазарева, российский и латвийский режиссёр документального кино, продюсер, президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский. Но, появление в их рядах экс-футболиста, четырехкратного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Игоря Денисова, как и некоторых иных персон, удивляет.

Впрочем, удивительно не только это. Целый ряд армянских СМИ увеличил и без того немалое число критических, граничащих с переходом к оскорблениям статей в адрес РФ и лично ее президента Путина. Особо же «отличился» сайт «Арменианрепорт». Там вышла статья под красноречивым названием «Путин уходит: грядет время торжества справедливости». Воодушевленные победой Джо Байдена на президентских выборах в США, авторы данного текста пишут, что Соединенные Штаты снова вернут себе величие, оказывая реальную и всестороннюю поддержку демократиям».

А далее- совсем интересно. «И начать они вполне могут со справедливого пересмотра итогов агрессии Азербайджана против «Арцаха» (кавычки наши — А.Г.)- той самой, в которой Баку получил военную и политическую поддержку лично от Путина. В результате чего под оккупацией оказались территории «Арцаха». Наказать Россию, Азербайджан и Турцию санкциями — одна из задач Байдена на посту президента США. Но, конечно же, всего этого проще будет достичь, добившись отстранения Путина от власти», говорится в статье в данном армянском издании. Поразительная, замечу, фантазия. Как, собственно, и поразительное лицемерие. Ибо, в рассказах и комментариях для российских СМИ, жители РА благодарят РФ и лично Путина за то, что война в Карабахе была остановлена.