Делегация турецкой партии определит место для школы в Шуше

Делегация Партии националистического движения (MHP) Турции посетит Азербайджан с целью обсуждения проекта строительства школы в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает Агентство Анадолу.

В состав делегации войдут зампред MHP Мевлют Каракая, глава объединения «Улькю Оджаклары» Ахмет Йигит Йылдырым, бывший глава муниципалитета Испарты, архитектор Юсиф Зия Гюнайдын.

Первым пунктом поездки станет Баку, а затем делегация направится в Шушу, где определит место для строительства школы.

Председатель MHP Девлет Бахчели 16 января сообщил в соцсетях, что возглавляемая им партия готова построить школу в городе Шуша.

«Если президенты Турции и Азербайджана одобрят инициативу, то мы готовы построить начальную школу в Шуше»,- говорится в публикации.

Образовательное учреждение будет носить имя знаменитого азербайджанского композитора, уроженца Шуши Узеира Гаджибейли.

Бахчели также продемонстрировал эскиз проекта новой школы.