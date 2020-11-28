CNN: США направили в Персидский залив авианосец

Соединённые Штаты направили в Персидский залив авианосец USS Nimitz, передает телеканал CNN, ссылаясь на источник в военной сфере.
По словам собеседника телеканала, в Персидский залив также направят еще несколько кораблей. Он пояснил, что решение о возвращении кораблей в Персидский залив было принято на фоне планов сократить число американских военных в Ираке и Афганистане еще до убийства иранского физика Мохсена Фахризаде.
При этом он отметил, что это решение должно послужить «посланием Тегерану об усилении сдерживания».
О гибели руководителя центра исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде СМИ сообщили 27 ноября. На ученого было совершено покушение возле города Дамовенд, он был ранен и скончался в больнице. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави высказал предположение, что к убийству Фахризаде причастны Соединённые Штаты.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее объявил, что смерть Мохсена Фахризаде не замедлиr развитие атомной отрасли страны (aif.ru)