CNN: США направили в Персидский залив авианосец

Соединённые Штаты направили в Персидский залив авианосец USS Nimitz, передает телеканал CNN, ссылаясь на источник в военной сфере.

По словам собеседника телеканала, в Персидский залив также направят еще несколько кораблей. Он пояснил, что решение о возвращении кораблей в Персидский залив было принято на фоне планов сократить число американских военных в Ираке и Афганистане еще до убийства иранского физика Мохсена Фахризаде.

При этом он отметил, что это решение должно послужить «посланием Тегерану об усилении сдерживания».

Ранее советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство иранского физика-ядерщика.

О гибели руководителя центра исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде СМИ сообщили 27 ноября. На ученого было совершено покушение возле города Дамовенд, он был ранен и скончался в больнице. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави высказал предположение, что к убийству Фахризаде причастны Соединённые Штаты.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее объявил, что смерть Мохсена Фахризаде не замедлиr развитие атомной отрасли страны (aif.ru)