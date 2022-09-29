В кинотеатре премиум-класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall», в связи с Днём памяти состоялся закрытый пока з фильма «Köhnə çamadanlar» (Старые чемоданы) о Первой и Второй Карабахской войне, сообщает #.

Перед показом фильма, приуроченным ко Дню памяти шехидов, выступили и поделились своими ощущениями творческая группа фильма, настоящие герои и ветераны Второй Kарабахской войны. Главные герои фильма перенесли всю тяжесть тех событий на своих плечах и кому как не им, знать, что такое война.

Народный артист Мамед Сяфа, сыгравший в фильме образ своего отца-мученика, а также участницы Первой карабахской войны Алия Пириева, Кямаля Гахраманова, Ханимзер Гасанова и Махаббат Пашаева, а также ветераны 44-дневной Отечественной войны, рассказали о том, что они пережили, какие чувства, мысли у них были, как проходить через боль за потерю близких, за свой дом, за свою Родину.

Они говорили, что до сих пор несут в себе тяжесть войны, как физическую так и духовную ношу, и все кадры происходящего у них перед глазами до сих пор. Беспощадная война оставила в их жизни глубокий след и благодаря таким фильмам они надеются, что будущее поколение поймет, через что прошла наша земля, какую потерю они пережили и как дорожили миром, который сейчас царит благодаря этим людям.

Фильм основан на реальных событиях. В нём рассказывается о судьбах и трагедиях женщин Первой и Второй Карабахских войн, с разницей почти в 30 лет… Эти женщины – жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жёны, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединённые одной драматургией, происходящие на фоне войны, в сложных психологических условиях, но главное – всегда с верой в Победу!

Режиссёр-постановщик и автор проекта — Саида Хагвердиева, автор сценария — Севда Солтанова, оператор-постановщик — Шахмар Сафароглу, художник-постановщик — Афшан Асадова, композитор — Вугар Джамалзаде, режиссёр монтажа — Рза Алмаси Пегру, арт-директор — Таир Алиев, генеральный продюсер — Пярвина Исмайлова, продюсеры — Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, редактор — Гамида Рустамова, менеджеры Айнура Алекперова и Гюляр Малик.

В ролях – народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актёры – Земфира Абдулсамедова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Оксана Расулова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кёнуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

В фильме наряду с профессиональными актёрами снялись участники 44-дневной Отечественной войны, военнослужащие, проходящие службу в Пограничных войсках Государственной пограничной службы, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Съёмки фильма совместного производства RS Production, инклюзивного театра «OYUN», Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана начались осенью 2021 года.

Поддержку в организации мероприятия оказали ресторан «MADO», фотосъёмка — креативная компания «Light in Black» и «Strafor kəsim».

Отметим, что фильм с 29 сентября будет показан во всех кинотеатрах «CinemaPlus».