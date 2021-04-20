Что-то новое: в стране начало развиваться нетрадиционное растениеводство

В Азербайджане долгие годы развивалось традиционное растениеводство, но некоторые фермеры уже осознали необходимость в производстве новой продукции, нетипичной для нашей страны. Преимущество в том, что на этом поприще они практически не встретят конкурентов, но тут есть и свои сложности.

Недавно ОАО «Агросервис» было подготовлено предложение комплексных агротехнических услуг фермерам для отраслей нетрадиционного для нашей страны растениеводства. Согласно им, как сообщает abc.az, будут выполнены все агротехнические работы, необходимые для посева, обеспечение техникой, качественными минеральными удобрениями, препаратами против вредителей, а также сбор урожая без потерь и представление его фермеру.

Для здорового развития растения предусмотрена реализация соответствующих работ в решении других вопросов, которые будут вытекать из этой области.

Так, в селе Беюк Хыныслы Шамахынского района был проведен комплексный анализ для определения пригодности почвы и на площади 1 гектар посажен черный тмин. Некоторые фермеры решили специализироваться на выращивании лаванды. В фермерском хозяйстве «Зеленый чай» в поселке Истису в Лянкаране был получен чай из ферментированной смеси местного черного чая с лавандой. Он был высоко оценен специалистами. В фермерском хозяйстве, функционирующем в селе Чухургабала в Габале, также выращивается лаванда (Lavandula angustifolia). При посредничестве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) между этими двумя фермерскими хозяйствами был подписан договор о сотрудничестве. Учитывая полезность растения, на участке площадью 0,50 га был проведен пробный посев лаванды узколистной.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал #, что раньше не было особого спроса на такую продукцию, потому этим никто не занимался. Вероятно, сейчас производители планируют занять определенную нишу. Ситуация меняется и есть предпосылки для того чтобы заниматься выращиванием различных культур, в частности таких, как лаванда и жасмин. Они активно используются в косметологии и парфюмерии. Эти растения традиционно используют и в ароматерапии.

«Надо учитывать, что климат меняется, и одни растения могут заменить другие по причине лучшего роста в новых условиях. Например, раньше ромашка в стране росла не так обильно, как сейчас. В этом году стало и много мака», – говорит Агаев.

По его мнению, на местном рынке на нетрадиционное растениеводство и продукты из таких растений большого спроса не будет, но можно и нужно искать иностранные рынки сбыта.

«В целом, наши граждане довольно консервативны. Например, если речь идет о чае, сейчас на рынке много его разновидностей, и граждане покупают и пробуют их. Но самый популярный – по-прежнему обычный черный чай. Нам нужно создавать местные бренды и продвигать их в других странах. Кроме того, нужно развивать области медицины, где применяются растения», – уверен эксперт.

Что касается фермеров, которые решают выращивать нетрадиционную продукцию растениеводства, то их проблемой может стать отсутствие крупных заказов. Можно было бы заимствовать опыт в сфере хлопководства, но без участия государства, а лишь с привлечением частного капитала.

По его словам, помимо нетрадиционных для нашей страны растений, не надо забывать о культурах, которыми наша страна всегда славилась. Например, у нас большие возможности по выращиванию и применению шафрана, но мы их не используем.

«У нас его сажают во многих местах, в том числе в Шеки, но что дальше? Стоимость отечественного шафрана возросла, а это уменьшает число желающих его приобрести. К тому же, в чистом виде шафран у нас приобретала только одна из стран Прибалтики. Мы должны войти на рынок или с продукцией, или с полуфабрикатами, а для этого необходимо увеличить объемы», – считает Агаев.

Но тут важно еще одно: креативное мышление, благодаря которому можно будет создать продукты, востребованные на рынке.

Скажем, лекарственную ромашку в стране продают в сушеном виде и люди покупают ее как антисептик. Но нужно расширять ассортимент, подумать, что еще из нее можно делать. А для этого нужно иметь соответствующую информацию, обладать знаниями – речь о биохимиках, фармахимиках и т.д.

Надо еще и создать благоприятные условия для производства. По словам Агаева, одно время небольшая компания в Баку занималась выпуском масла грецкого ореха, но из-за того, что ей не давали нормально работать, она закрылась. Хотя спрос на эту продукцию всегда есть.

Можно наладить выпуск чесночного порошка, чесночного масла. Но ведь это не делается. Фермеры жалуются часто, что их продукция гниет, а реализовать ее некуда. Но ведь как бывает в Азербайджане – то все сажают какую-то сельскохозяйственную продукцию, тот же чеснок, и цены на нее резко падают, то никто ее не сажает и из-за дефицита ее стоимость ползет вверх. А ведь избыток можно было бы перерабатывать вместо того, чтобы терпеть убытки, выбрасывая его.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов подчеркнул, что во многих странах небольшие семейные фермерские хозяйства специализируются на выращивании трав, используемых в медицине, кулинарии, косметологии. У нас же большинство выращивает одно и то же — картофель, морковь, помидоры.

«Растений, которые в нашей стране не выращивают или почти не выращивают, но которые бы тут прекрасно росли, много. Какие именно – должны анализировать специалисты Минсельхоза и давать рекомендации фермерам. Но ничего в этом направлении Минсельхоз не делает. Если нет своих специалистов в этой сфере, надо привлекать зарубежных», – говорит он.

Этот вид занятости может быть прибыльной и нетрудоемкой работой при наличии у тех, кто на ней будет специализироваться, необходимых современных знаний и навыков. Особенно, как считает Исмаилов, большие перспективы в этом плане в южных регионах – в зоне субтропического климата.