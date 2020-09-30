Что с российским рублем? – Станислав Ткаченко

На фоне коронакризиса и других общемировых экономических проблем, а также падения цен на нефть, наблюдается и падение российской валюты в отношении доллара и евро. Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с января 2016 года, а курс доллара поднялся более чем на 1%, до 79,14.

О том, что происходит с российской экономикой, а также почему рубль постепенно девальвируется, рассказал в интервью # профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Как мы наблюдаем в последнее время рубль медленно, но верно падает в отношении евро и доллара. С чем это связано?

— Российскому рублю характерна очень высокая волатильность, поэтому на одни и те же новости с мировых рынков или из области мировой политики его валютный курс реагирует сильнее, чем валюты других развивающихся государств. Нынешнее примерно 7-процентное падение курса вызвано комбинацией причин, ни одна из которых не выглядит фундаментальной. Итак, это следующие причины:

1) угроза новой волны экономических санкций против России, вызванных «делом Навального». Начиная с сентября 2014 года все «новые санкции», вводимые против России США и их союзниками, практического вреда национальной экономике не оказывают. Россия давно адаптировалась к негативному воздействию самых болезненных для нее санкций (в банковской и энергетической сферах). Угрозы новых санкций, как-то связанных с отравлением Алексея Навального, выглядят крайне неконкретно. Но общий негативный фон для России они создают, и это сказывается на курсе рубля.

2) Укрепление доллара США. Долларовое ралли (рост курса американской валюты) уже в течение нескольких дней вносит сумятицу в мировую экономику. Американская валюта растет относительно всех основных валют, как развитых стран, так и развивающихся. Дорожающий доллар привел к некоторому снижению цены нефти, что Россия, как крупная нефтедобывающая страна, немедленно почувствовала. Я не вижу никаких причин для того, чтобы тенденция к укреплению доллара стала устойчивой, за ростом неизбежно придет снижение курса, поэтому данный фактор я бы также не стал переоценивать.

3) Риски второй волны пандемии в России. Для российской экономики эти риски пока не носят конкретный и угрожающий характер, но они заставляют волноваться инвесторов и валютных брокеров. Российская статистика числа заражений показывает их заметный рост, начиная со второй половины августа (с 4600 до 7200 в сутки). Этот рост носит устойчивый характер и не сопровождается даже небольшими временными снижениями. Пока изменения тенденции не видно, и это заставляет представителей делового сообщества России готовиться к негативным сценариям весны нынешнего года: остановке производств, закрытию учреждений торговли и питания. Пока российские власти демонстрируют оптимизм и уверенность в том, что «второй волны» COVID-19 в стране не будет. Но доверие к данным заявлениям снижается.

—Как вы считаете, когда оправится российская экономика, которая пострадала от пандемии?

— Российские власти предсказывают существенный подъем экономики в 2021 году (около 3% роста ВВП) и выход на докризисный уровень к началу 2022 года. В целом, такой сценарий сегодня кажется вполне реальным. Но, разумеется, «при прочих равных условиях». Остановить рост российской экономики могут как внутренние причины (неэффективность политики импортозамещения, неоправданное увеличение госсектора в экономике), так и негативные новости из-за рубежа: колебания цен на сырье, санкции и т.д. Я остаюсь оптимистом относительно того, что падение экономики России в 2020 году будет меньше ожидаемого (минус 4% ВВП вместо предполагавшихся 7%), а рост экономики в следующем году станет самым значительным за период с 2012 года.

— Ожидаете ли вы дальнейшее падение цен на энергоресурсы?

— Цены на нефть сейчас регулируются «в ручном режиме» альянсом Саудовской Аравии, США и России. Сформировавшийся консенсус вокруг цены барреля в 40 долларов их в целом устраивает. Если мировая экономика в 2021 году вступит в полосу роста, то цена барреля нефти может на время вырасти. Но свободные мощности по увеличению нефтедобычи вернут ее к прежнему уровню. Для падения цены нефти должно произойти одно из двух событий:

1) «ценовая война» Саудовской Аравии против всех остальных нефтедобывающих государств планеты должна возобновиться;

2) Федеральная резервная система США должна поднять ставку рефинансирования, и планета должна вернуться в эпоху «дорогого доллара».

По моему мнению, признаков того, что любой из указанных выше двух сценариев реален, пока незаметно.