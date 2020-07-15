Что происходит на западной границе? — Взгляд общего соседа

Интересно, что думают по поводу происходящего сейчас на границе Армении и Азербайджана в соседней Грузии. Любопытно, что видится оттуда, со стороны о том, кому было больше на руку затевать это обострение и бои на границе? Кто и что может сделать для того, чтобы остановить происходящее? Ведь нет информации о контактах между первыми лицами Армении и Азербайджана, и бои продолжаются(лись). Насколько велика вероятность того, что эти столкновения перерастут в войну?

Кроме того, любопытно, не могло ли все это быть затеяно специально для того, чтобы обосновать последующий ввод на территории между Арменией и Азербайджаном российских разделительных войск, «миротворцев»?

Своими мыслями на сей счет поделился с # известный тбилисский политолог, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Давайте начнем с того, что между Азербайджаном и Арменией идет война. А война — это действия, направленные на нанесение максимального урона противнику, в том числе и военными средствами. Эта война началась не сегодня и не три дня назад, по факту война идет с конца восьмидесятых годов, то есть она началась ещё до того, как Азербайджан и Армения стали независимыми государствами. Эта война, как и все другие войны, носит тотальный характер, она ведется далеко не только на линии фронта, независимо от того, где эта линия фронта проходит. Она идет в российских коридорах власти, на улицах европейских столиц, в вашингтонском Капитолии и на берегах Босфора. Не говоря уже об экранах телевизоров, газетных страниц и мониторов компьютеров. То есть эта война идет везде, где возможно. Причем сегодня военные действия далеко не главный инструмент этой войны, любое столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами, это скорее база для последующих действий на информационном, дипломатическом и других фронтах этой войны.

Переговоры — это имитация бурной деятельности, все прекрасно понимают, что между сторонами существуют противоречия непреодолимой силы, поэтому окончательную точку в конфликте может поставить кто-то из посредников. На сегодняшний день все возможности сделать это есть только у России. Другим странам-сопредседателям Минской группы понадобятся титанические усилия сначала для нивелирования влияния Москвы, а потом уже для принуждения к миру по Дейтонскому сценарию. Будут они это делать? Вряд ли. Прежде всего, потому что не видят желания реализации подобного сценария ни в Баку, ни в Ереване.

Что касается Москвы, у которой действительно есть все возможности для решения этого конфликта, в Кремле и на Смоленской площади, согласно давней внешнеполитической традиции, считают, что урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией противоречит национальным интересам России. От себя добавлю, что, на мой взгляд, считают ошибочно, но кого в данном случае интересует мое мнение.

Было бы ошибочно называть конфликт между Арменией и Азербайджаном замороженным. Это классический конфликт низкой интенсивности. Но, как хорошо известно, если на стене висит ружье, то оно, к концу спектакля, обязательно выстрелит. На сцене рассматриваемого нами конфликта ружья развешаны на всех стенах, и иногда они стреляют, причем очень интенсивно. Думаю, никто не станет спорить, что нынешнее обострение ситуации было ожидаемым, и для тех, кто хоть немного следит за событиями в Армении и Азербайджане, никаких сюрпризов не случилось.

А теперь о возможности перерастания текущих боевых действий в полномасштабные по всей линии фронта. Тут я позволю себе быть оптимистом, что бывает крайне редко. Думаю, что вероятность подобного развития событий крайне мала. И дело даже не в пандемии, которая создает политическую турбулентность как в Армении, так и в Азербайджане. Гораздо важнее то обстоятельство, что сегодня и в Азербайджане, и в Армении идет крайне сложный процесс смены политических элит уровня начала 90-х годов. Идти ва-банк в такой ситуации, ввязываясь в полномасштабные боевые действия крайне рискованно для властей. Поэтому, несмотря на то, что эскалация неизбежна, вероятность активных боевых действий по всей линии фронта все-таки мала. Впрочем, как и то, что вряд ли кто-то откажется использовать нынешнее обострение как инструмент мобилизации нации на борьбу с внешним врагом.

Допущение о том, что всё это затеяно специально для того, чтобы обосновать последующий ввод российских «миротворцев», вполне возможно, так называемый план Лаврова давно лежит на столе. Причем заметьте, район столкновений такой, что контингент российских войск будет размещен далеко не только в Карабахе, но и по всей линии фронта, проходящей по границе между Азербайджаном и Арменией, а значит и в Нахичевани. Но данного эпизода точно недостаточно для такого размещения. Вот если вопреки моему прогнозу военные действия начнутся по всей линии фронта, или на каком-то направлении мы увидим серьезный прорыв той или иной стороны, тогда у нас будут все основания увидеть в этом попытку Москвы реализовать план Лаврова.