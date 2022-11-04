«Мирный договор необходим, но мы не намерены принуждать Армению, диктовать ей какие-то условия» — да, приблизительно так выразился на последнем Валдайском форуме российский президент Владимир Путин.

А собственно говоря, почему же мы остановились на этой известной детали? Как говорится, все это весьма знакомые нам слова и заявления.

Дело в том, что мы уже наслышаны подобных заявлений – в течение десятилетий так говорили и утверждали т.н. сопредседатели Минской Группы, различные государства и международные организации, так или иначе связанные с карабахской проблематикой. Да, в учебниках и монографиях они писали одно, а в практической дипломатии заявляли совсем другое.

«Агрессора необходимо принуждать к миру» — это они писали и до сих пор пишут в своих учебниках. «Мы не намерены диктовать Еревану» — это же из заявления, которое мы услышали буквально на днях.

Есть ли в этом какая-та логика? Один из героев великого российского писателя Федора Михайловича Достоевского говорил, что, если Бога нет, тогда все дозволено. В международных отношениях в качестве Бога выступают международное право и такое понятие, как справедливость. Если их нет, или, если ими можно пренебречь, тогда в этом мире все дозволено. Самым интересным является то, что на Валдайском Форуме Владимир Путин цитировал Солженицына, даже философа Зиновьева, в том числе, Достоевского. Но Путин, который в последнее время стремится стать главным идеологом страны, почему –то забыл цитату, которую мы привели чуть выше. Думается, что это неслучайно — не все слова Достоевского созвучны с интересами российского президента, который начал войну против Украины, в результате которой погибли сотни детей. А ведь у Достоевского есть и другие слова: «…никакая идея, даже самая возвышенная, не стоит слез одного ребенка».

Но российский президент не должен забывать такой известный факт, что настоящий кризис авторитарных стран начинается тогда, когда их лидеры претендуют на роль «главного идеолога» страны, потому что в подобных случаях формируется «официальная идеология», которая выступает в качестве рамок не только для всех наук или же искусств, вообще, «общим мерилом» для обычных человеческих – гражданских размышлений.

Все это говорит о том, что западные аналитики, писавшие, что Россия теперь не является носителем глобального вызова и альтернативной идеологии, должны пересмотреть свою позицию – нет, Россия не только выступает в качестве носителя альтернативной идеологии, но активно распространяет ее, собирая вокруг себя государства-изгои…

Вернемся к отношениям между Арменией и Азербайджаном, точнее, к вопросу о мирном договоре. Во время встречи, которая прошла в конце августа в Брюсселе, было решено, что к ноябрьской встрече должна быть создана рабочая группа, которая будет работать над проектом мирного договора. Но как всегда, Армения, и на этот раз выступила на свой манер – нарушила договоренность о прекращении огня, причем, в весьма широких масштабах. Потом прошла встреча в Праге и стало ясно, что, как говорится, еще не все потеряно, вопрос о мирном договоре не потерял свою актуальность.

На днях прошла еще одна трехсторонняя встреча. На этот раз в Сочи, при посредничестве российского президента. Думается, что российский президент на Валдайском Форуме неслучайно говорил о том, что они не намерены диктовать Армении какие-то условия. Это было особым жестом-знаком: Кремль намекал Еревану, что он не должен торопиться с мирным договором…

Но теперь, спустя некоторое время после сочинской встречи, можно сказать российско-армянская дипломатия в очередной раз потерпела фиаско.

Во-первых, азербайджанский президент твердо заявил, что карабахский вопрос окончательно решен два года тому назад. Поэтому в итоговом заявлении сочинской встречи даже нет упоминания о Нагорном Карабахе. Во-вторых, Россия попыталась получить согласие стран об увеличении срока пребывания своих миротворцев в Карабахе. Армения поддержала своего союзника, но Баку удалось вновь отразить еще одну попытку российско-армянского дипломатического тандема.

Намерения Москвы понятны. Понятны устремления США и Франции. Но Баку проявляет довольно однозначную решимость.

Самое главное, в отличие от предыдущих лет, Баку идет на переговоры, как говорится, с превосходящих позиций – теперь у Армении нет прежних реальных и материальных рычагов давления, как это было раньше.

А это значит, что рано или поздно будут решены и оставшиеся вопросы. Но тут главным является то, что государства, так или иначе работающие над этой проблемой, все же должны понять, что свобода и вседозволенность совсем разные понятия: независимость и суверенитет каждого государства также заканчиваются там, где начинается суверенитет другого государства…