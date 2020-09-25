Что делает Грецию более сговорчивой — немецкий эксперт

В эти дни состоялись переговоры между Турцией и Грецией, что во многом облегчило ситуацию в Восточном Средиземноморье. Обе страны подтвердили готовность продолжить диалог и найти компромиссное решение конфликта.

О том, что способствовало изменению позиций сторон, почему они решили пойти на переговоры, могут ли страны достигнуть соглашения и, вообще, о внутриблоковом противостоянии в НАТО рассказал # немецкий эксперт Александр Рар.

— После первого раунда переговоров между Афинами и Анкарой стороны заявили о приверженности продолжить диалог. Но до этого, ЕС вплотную подошел к принятию санкций в отношении Турции. Что поменялось?

— Давайте обратим внимание на то, что только в отношении России все 27 стран голосуют за санкции, а в остальных случаях ЕС не может принять единогласного решения. Ни по Беларуси, ни по Турции, я бы даже сказал — особенно по Турции. Ряд стран против санкций в отношении этой страны, что делает Грецию более сговорчивой. Думаю ЕС ни в какую не пойдет с санкциями на Турцию, в Брюсселе понимают, что это может вызвать военный конфликт.

Данный конфликт может быть решен только в рамках НАТО, а не посредством санкций. С другой стороны, крайне остро стоит вопрос беженцев. Эрдоган использует размещенных на своей территории беженцев в качестве заложников и как рычаг давления на ЕС, он об этом и говорит открыто — если Брюссель не будет считаться с интересами Турции, то откроет границы и ЕС захлебнется в проблемах беженцев из Ближнего Востока. Все это в Европе понимают, поэтому закрывают глаза на действия Анкары. Выхода из данной ситуации практически нет, поскольку никто не знает, как решить проблему беженцев.

— Поговорим о НАТО. Насколько эта организация соблюдает интересы своих членов, почему многие страны строят свои планы вне альянса? Ведь это путь к прямому столкновению между членами блока.

— Что касается самого НАТО, то я согласен с президентом Франции, который два года тому назад сказал, что у НАТО «умер мозг». В НАТО больше не знают, почему существует организация, кроме того, как защищать ЕС от мнимой угрозы России. Причем, в этом вопросе мнения расходятся — так считают прибалтийские и восточно-европейские страны, а в Германии, Франции, Италии так не думают.

Американцы же считают, что НАТО должна укрепляться, все страны должны платить 2% от ВВП, а сама организация должна служить американским интересам. ЕС же рассматривает НАТО как консолидирующую Союз структуру, которая должна укреплять его с тем, чтобы национальные государства не враждовали друг с другом.

— Я бы хотел заметить, что для Европы сейчас есть угроза со стороны юга. Так, в Ливии к власти могут прийти разные экстремистские группировки, нестабильна ситуация в Афганистане, в Сирии, а НАТО не способна ничего противопоставить этим угрозам. Но тогда возникает вопрос: зачем эта организация вообще нужна? Об этом сейчас не говорится, но все понимают, что НАТО — это «чемодан без ручки».

— В таком виде, в котором она сейчас находится, НАТО не будет существовать долго. Потому что у НАТО отсутствуют функции. Кстати, сам Трамп заявлял, что если он будет переизбран, то будет создавать индивидуальные военно-политические союзы, в том числе и с Турцией, Польшей, прибалтами, но не с немцами и французами. Для него это выгоднее, чем содержать НАТО за счет денег американских налогоплательщиков. Американцы считают, что если эта организация не служит интересам США, то она не нужна. Эти вопросы стоят на повестке дня, и я считаю, что НАТО медленно, но верно сходит с мировой арены.