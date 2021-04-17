Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили Ходжавенд

Началась поездка членов Албано-удинской христианской религиозной общины — преемницы албанской Апостольской независимой церкви в освобожденный от оккупации Ходжавендский район.

Как сообщает местное бюро АПА, мероприятие проводится при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей, подведомственного Госкомитету по работе с религиозными организациями.

Члены религиозной общины посетят древний албанский храм в Туге.

Участники визита впервые за 30 лет в албанском храме совершат религиозный обряд по случаю праздника Пасхи.

| 2021-04-17T10:46:37+04:00 17 апреля 2021, 12:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss