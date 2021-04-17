Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили Ходжавенд

Началась поездка членов Албано-удинской христианской религиозной общины — преемницы албанской Апостольской независимой церкви в освобожденный от оккупации Ходжавендский район.

Как сообщает местное бюро АПА, мероприятие проводится при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей, подведомственного Госкомитету по работе с религиозными организациями.

Члены религиозной общины посетят древний албанский храм в Туге.

Участники визита впервые за 30 лет в албанском храме совершат религиозный обряд по случаю праздника Пасхи.