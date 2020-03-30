Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 41 тысячу

В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 3186 человек, в общей сложности число инфицированных достигло 41,495. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.

Отмечается, что за прошедшие сутки скончались 117 человек, число жертв коронавируса в республике выросло до 2757 человек.

Джаханпур также добавил, что выздоровели 13 911 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.(Газета.Ru)