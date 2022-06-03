Общее количество перемещенных лиц, въехавших в Евросоюз с началом российской военной операции на Украине, достигло отметки в 7,1 млн человек.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте европейского пограничного агентства Frontex. В ведомстве отметили, что в это число входят не только украинские граждане, но и другие беженцы с территории государства.

Что касается непосредственно граждан Украины, то с конца февраля в ЕС бежали около 5,3 млн человек. По оценке Frontex, основной приток беженцев осуществляется через границы Польши и Румынии. В частности, с 25 по 31 мая по этому пути в Евросоюз попали почти 200 тыс. украинских мигрантов.

При этом агентство фиксирует, что после начала боевых действий на родину вернулись 2,3 млн украинцев, в конце мая количество уезжающих из ЕС граждан Украины впервые превысило число прибывающих беженцев — около 260 тыс. человек покинули Евросоюз с 25 по 31 мая.