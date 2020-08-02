Черногория отказалась принять российских туристов

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.

Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов — гражданам РФ и Сербии, потери туристической отрасли в июле оцениваются в более чем 90%.

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории, по данным местных СМИ, еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа, что подтверждали источники РИА Новости в туристической отрасли и дипломатической сфере.

«Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT)», — заявили агентству в МИД Черногории.

«Все решения NKT обнародуем по факту, предварительно не анонсируем», — официально сообщили в Национальном координационном совете в субботу.

По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но «решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно».