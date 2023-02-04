Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

Р.Набиев отметил, что сегодня в рамках визита в Азербайджан заместителя премьер-министра Черногории, министра капитальных инвестиций Эрвина Ибрагимовича между Азербайджаном и Черногорией подписано соглашение об авиасообщении.

Министр добавил, что соглашение упростит взаимные визиты граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туристических и культурных связей между странами.