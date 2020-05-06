Чернобыль не стал уроком

5 мая Сейм Литвы одобрил проект резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией». За это проголосовали 82 депутата, а воздержались 4.

Консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что этим документом можно показать миру, что Литва не намерена отказываться от своей позиции по безопасности БелАЭС.

Депутаты — разработчики документа предлагают правительству воспользоваться техническими мерами, которые еще до начала действия БелАЭС ограничили бы поступление электроэнергии из Беларуси в Литву. Авторы резолюции предложили ЕС и НАТО поддержать позицию Литвы в том, что БелАЭС опасна, поскольку строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны, передает Delfi.

Сейм Литвы в своей резолюции призвал Евросоюз принять юридически обязывающие меры в отношении Беларуси и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет «Росатом».

В резолюции содержится призыв к Европейскому Союзу принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения Европейского Союза Островецкая АЭС, и принять соответствующие меры в отношении Беларуси и России, говорится в сообщении на сайте литовского Сейма, передает «Интерфакс».

Сейм также призвал правительство Литвы незамедлительно принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Беларуси на свой рынок после запуска БелАЭС.

Литовские парламентарии также предложили правительству «добиваться введения санкций со стороны литовских союзников против компании-строителя Островецкой АЭС (генеральным подрядчиком строительства является «Росатом») и других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже грязной энергии».

«Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства для получения поддержки Европейского Союза, стран-членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в устранении угрозы, создаваемой Островецкой АЭС», — подчеркивается в сообщении.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (в непосредственной близости от границы с Литвой, в 50 км от Вильнюса) по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго — в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).

В середине апреля инжиниринговый дивизион «Росатома» — группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока №1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

В конце апреля БелАЭС получила разрешение на ввоз ядерного топлива для первого реактора, запуск которого ожидается этим летом.

Помимо этого представители МИД Литвы, в частности его глава Линас Линкявичус, на днях попросил представителя Госдепа США Стивена Бигана оказать содействие и поддержку в связанных с БелАЭС вопросах.

Глава МИД подчеркнул несоответствие этого проекта экологическим стандартам и стандартам безопасности атомной энергетики, вспомнил о необходимости реализовать рекомендации ЕС по поводу стресс-тестов еще до запуска объекта повышенной опасности, передает Baltnews.

«Строительство Островецкой атомной электростанции противоречит экономической логике, на Беларусь налагается огромный экономический груз, и усиливается ее зависимость от России, — заявил Линкявичус. — Страны Запада заинтересованы в политической, экономической и энергетически независимой Беларуси. Литва готова к совместной работе по усилению независимости Беларуси в сфере энергетики, но она также должна прилагать к этому усилия».

Очевидно, Литва посылает за океан сигнал о необходимости вмешательства США в белорусский ядерный проект с целью его остановки. И не исключено, что Штаты еще сделают эту проблему темой обсуждений.

Что же до самой Беларуси – ее позицию понять непросто. Разве мало настрадалась эта страна после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС весной 1986 года? Немало. Радиоактивная зараза коснулась тогда целых районов и областей Беларуси. Кому-то нужно повторение такого опыта? А ведь новая АЭС строится все по той же российской технологии. Да еще и вблизи от одной из столиц ЕС.