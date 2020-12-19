Человек, предсказавший победу: юбилейное издание «Халг Аманаты» посвятили Залимхану Ягубу

Следуя свой социально-культурной миссии по сохранению и передаче будущим поколениям духовного наследия азербайджанского народа, Халг Банк представил двадцатое, юбилейное издание в рамках проекта «Халг Аманаты» — поэтический сборник «Залимхан Ягуб. Избранные произведения».

Как сообщает #, презентация книги состоялась в художественном салоне головного офиса банка. Из – за карантина в мероприятии приняло участие ограниченное количество гостей, среди которых — известные поэты, писатели и общественные деятели.

Организаторы отметили, что выход книги, посвященной творчеству одного из самобытнейших, ярчайших и колоритных представителей современной азербайджанской поэзии, изданной в год 70-летнего юбилея поэта, безусловно, должен был стать настоящим праздником национальной словесности, однако, пандемия, увы, внесла свои коррективы и в это мероприятие. «Тем не менее, — подчеркивают создатели проекта, это не умалило значения и актуальности события».

В творческую группу по подготовке сборника вошли известные литераторы, филологи и мастера слова. Составителями юбилейного сборника выступили критик и публицист, заслуженный работник культуры, доктор философии по филологии, главный редактор «Литературной газеты» Азер Туран и исследователь творчества З.Ягуба, секретарь Объединения ашугов, заслуженный работник культуры Муса Набиоглу. Автором послесловия стал академик Низами Джафаров.

Книга издана в прекрасном полиграфическом исполнении на 565 страницах. Книга иллюстрирована фотографиями поэта разных лет, в нее вошли его лучшие стихи, поэмы, поэтические циклы и дастаны, посвященные великим личностям и событиям. Книга по традиции вышла на трех языках — азербайджанском, английском и русском. Издания в рамках проекта «Халг Аманаты» безвозмездно преподносятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам АР за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана.

«Ком в горле при чтении строк незабвенного поэта, великого гражданина, предсказавшего и изгнание поверженного врага, и победу в Отечественной войне, и что невероятно – даже название операции Вооруженных сил Азербайджана по освобождению наших земель», — подчеркивают гости мероприятия, прочитывая величайшие произведения автора.

Приветствуя гостей, Низами Джафаров высказался о значимости благотворительного проекта «Халг Аманаты», заявив, что он наполняет сердца людей радостью и благодарностью. Академик напомнил о предыдущих выпусках проекта, отметив их красочность, идейность и безупречный дизайн.

«Творчество Залимхана Ягуба – это явление в литературно-культурной жизни нашей страны. Поэт скрупулезно изучал и исследовал основные художественные идеи и возможности как азербайджанской, так и всемирной литературы, а его напряженные, последовательные и плодотворные поиски собственного художественного стиля сделали его знаменитым. Поэт никогда не довольствовался природным даром, которым он обладал. Он старался досконально вобрать в себя не только азербайджанскую литературу, но и культурно-художественное и историческое пространство тюркского мира, обогащая свой кругозор, повышая и углубляя научный уровень и интеллект, постепенно оттачивая и совершенствуя свое творчество», — сказал Н.Джафаров.

«Это особое издание, и поэтическое наследие Залимхана Ягуба достойно занять важное место во всей тюркской поэзии. Мы постарались осветить жизненный и поэтический путь поэта, и я верю, что проект «Халг Аманаты» и впредь будет продолжать свою достойную миссию сохранения и пропаганды национально-духовных ценностей нашего народа», — сказал Азер Туран.

«Я готовил к изданию более 50-ти книг народного поэта, однако должен признаться, что среди всех этих книг самым ценным и дорогим для меня является издание проекта «Халг Аманаты». Прежде всего, потому, что этот сборник является первым после кончины поэта крупным изданием его произведений. Мы постарались, чтобы в отобранных для книги произведениях были отражены все аспекты и особенности творчества поэта. Сюда также вошло эссе «Alın yazım, taleyim, — yaradıcılığım» («Мое творчество – предначертанная мне судьба»). Оно станет для читателей гидом в мире высокой поэзии неповторимого Залимхана Ягуба!», — подчеркнул Муса Набиоглу.

Залимхан Ягуб родился 21 января 1950 года в Грузии. С 1983 года был членом Объединения Писателей Азербайджана, с 1994 года — членом Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджанской Республики. В 1995-2005 годы З.Ягуб был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджана первого и второго созывов. С 2008 года до конца жизни поэт был председателем Объединения ашугов Азербайджана. В разные годы он был награжден орденами «Шохрат» Азербайджанской Республики и орденом «Чести» Грузии, а в 2005 году был удостоен почетного звания Народного поэта Азербайджана.

«Я стоял к народу настолько близко, что ощущал его дыхание, общался с ним, проявлял сострадание к страждущим, был собеседником тех, кому нужно было выговориться», — говорил З.Ягуб своим близким.

И действительно: в каждом слове поэта бьется сердце, преисполненное любви ко всему сущему и Творцу, создавшему подлинное совершенство на земле.

Залимхан Ягуб был поэтом – патриотом. Родина для него — не только природа или география, но и национально-духовная энергия.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в письме поэту по случаю его 50-летия написал:

«Вы – один из деятелей нашей литературы, который принадлежит поколению поэтов, живущих богатыми поэтическими традициями современной азербайджанской литературы. Мастерски используя устное народное искусство, воплощающее в себе высокие человеческие качества, морально-нравственные ценности и духовные преимущества нашего народа, вы создали стихи, которые способны подняться до уровня настоящих жемчужин азербайджанской поэзии».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев называл Зелимхана Ягуба «живым классиком современной азербайджанской литературы», который каждым новым стихом подтверждал свою принадлежность к древним корням общетюркской литературы.

На мероприятии присутствовал сын поэта Бахлул Ягубов:

«На каждом этапе жизни, по мере взросления горизонты охвата и понимания творчества и личности отца каждый раз менялись. Моему внутреннему взору всегда открывалось нечто новое, яркое, глубинное, очень значимое. Я до сих пор нахожусь в этом процессе ежедневного познания и открытий: с каждой прочитанной страницей я восхищаюсь красотой образов и средствами их выражения, глубиной мышления, народностью и сочностью поэтического языка. Стихи отца вдохновляют меня. В отце все было необычным и феноменальным, — и лексикон, и память, и культура речи, его ораторские способности. Отец часто говорил о том, что мечтал бы прожить жизнь Мушвига, Джавида, Самеда Вургуна. Он говорил «жить долго – не главное, — главное в том, как прожить жизнь, и каким остаться в памяти своего народа», — рассказал наследник великого поэта.