Чего хотят чиновники БТА от народа?

Бакинское транспортное агентство (БТА) с момента создания неоднократно привлекало внимание общественности неадекватными заявлениями своих сотрудников. Главной причиной этого является отсутствие компетентных и грамотных кадров в БТА, на которых возложена задача по развитию системы общественного транспорта Баку.

И недавний случай только подтверждает, насколько население Баку страдает от транспортных чиновников, сидящих не на своих местах. Так, в эфире телеканала «ARB» заведующий юридическим отделом БТА Хикмет Бабаев заявил, что такси должны использовать люди с достатком.

«Цены на услуги такси почти что сравнялись с ценами на автобус. Услугами такси, как в прошлые времена, должны пользоваться люди с достатком», — заявил Х.Бабаев.

По его мнению, неправильно превращать такси в ежедневно используемое транспортное средство, так как для этого есть регулярная пассажироперевозка.

Эти слова представителя БТА вызвали возмущение пользователей соцсетей. По мнению пользователей, БТА, как государственная структура, должна работать для улучшения благосостояния граждан, а не ухудшать ее. Из-за справедливого возмущения Х.Бабаеву пришлось закрыть свой профиль в соцсети Facebook, так как пользователи стали предъявлять претензии из-за его скандального заявления.

По существу, представитель БТА своими словами оскорбил тысячи владельцев автомобилей, которые от безысходности начали заниматься услугой такси. Если в обществе большим спросом пользуются услуги такси, то в первую очередь это означает, что люди недовольны автобусными пассажироперевозками. Благодаря бездарной деятельности БТА, пассажиры не могут добраться до пункта своего назначения, не поменяв несколько автобусных маршрутов. Хотя до создания БТА пассажиры из одного конца Баку до другого могли добраться, сев в один автобусный маршрут. Фактически «оптимизировав» автобусные маршруты, нерадивые транспортные чиновники значительно увеличили популярность услуги такси у населения.

А сейчас, судя по заявлению Х.Бабаева, БТА ратует за установление монополии в сфере оказания услуг такси. Как известно, недавно БТА закупило 100 «лондонских такси» модели TX с 6-местным салоном. Каждый автомобиль обошелся государству в 130 тысяч манатов и БТА необходимо окупить эти расходы, что при нынешней большой конкуренции крайне трудно. Если планы БТА по монополизации рынка такси реализуются, то это грозит ростом тарифов в этой сфере и лишением лиц, занятых частным извозом, единственного источника дохода. Этого ли хотят в БТА?