Власти Турции не имеют тайной повестки в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. Они ожидают от них письменных гарантий в ответ на свои требования, касающиеся прекращения поддержки террористических организаций.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы говорим, что не можем стать союзниками со странами, которые оказывают поддержку терроризму, в данном случае со Швецией и Финляндией. У нас нет тайной повестки, но и понимания ими нашей озабоченности недостаточно, наше беспокойство необходимо устранить», — сказал министр на встрече со студентами университета города Эскишехир, говоря о необходимости выполнения скандинавскими странами требований Турции. Его высказывания приводит телеканал CNN Turk.

Чавушоглу также призвал Швецию снять ограничения на поставки Турции продукции оборонной промышленности. «Санкции в оборонной сфере принимаются против врагов. Вы вводите ограничения в отношении страны, которая внесла существенный вклад в обеспечение безопасности Европы», — отметил глава турецкого МИД.