Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в рамках II министерской встречи Стратегического механизма Турция-США в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Агентство Анадолу.

Перед встречей министры выступили с заявлением.

В заявлении для прессы перед встречей министр Чавушоглу сказал, что на встрече с Блинкеном они обсудят двусторонние отношения, региональные вопросы и экономическое сотрудничество.

Чавушоглу в частности сказал: «В прошлом году объем нашей торговли превысил 30 миллиардов долларов. Наша цель — 100 миллиардов долларов. Есть возможности в области энергетики и инвестиций. Конечно, мы также рассмотрим наше двустороннее оборонное сотрудничество, особенно наш запрос F-16».

Отметив, что запрос Турции на F-16 важен не только для Турции, но и для безопасности НАТО и США, Чавушоглу сказал: «Мы ожидаем, что он будет одобрен в соответствии с нашим сотрудничеством и общими стратегическими интересами».

Чавушоглу добавил, что на встрече также будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, особенно с террористической организацией РКК, события в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и на Кавказе.

Выразив, что они институционализируют Стратегический механизм Турция-США, министр заявил, что этот механизм до сих пор был очень полезным.

Блинкен, с другой стороны, подчеркнул важность турецко-американских отношений и указал, что между двумя странами, как союзниками, существуют разногласия по некоторым вопросам.

Подчеркнув, что США ценят роль Турции в Соглашении о Черноморском зерновом коридоре, Билинкен заявил, что они обсудят многие проблемы в регионе, особенно Украину, и сотрудничество Турции и США как двух союзников.