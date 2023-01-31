«Мы стараемся воспользоваться условиями в нашем регионе с помощью трехсторонних и четырехсторонних механизмов».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что трехсторонние и четырехсторонние механизмы Турция-Азербайджан-Грузия-Иран дадут региону большое преимущество.

«Поскольку Северный коридор больше не стоит перед нами в качестве альтернативы, мы постарались увеличить использование Транскаспийского коридора. В будущем Армения также может присоединиться к реализуемым нами проектам. Средний коридор в будущем будет иметь большее значение», — сказал он.