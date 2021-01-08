Чавушоглу о задачах Мониторингового центра в Карабахе

“Мы находимся на этапе создания совместного российско-турецкого Центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе в месте, определенном Азербайджаном. Основной целью этого центра будет контроль прекращения огня, но в случае нарушения перемирия будут приняты меры по его предотвращению”.

Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, заявил находящийся с визитом в Португалии министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр сказал, что в период 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией Россия, США и Франция трижды пытались инициировать режим прекращения огня, но каждый раз он был нарушен Арменией.

 

М.Чавушоглу выразил надежду, что Армения выполнит последнее решение о прекращении огня: “В таком случае мы нормализуем отношения с Арменией. Совместно с Азербайджаном мы оценим дальнейшие шаги. Открытие границ с Арменией будет крайне выгодно этой стране. Потому что действия Армении привели ее к самоизоляции».
| 2021-01-08T02:49:32+04:00 8 января 2021, 07:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss