Чавушоглу о задачах Мониторингового центра в Карабахе

“Мы находимся на этапе создания совместного российско-турецкого Центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе в месте, определенном Азербайджаном. Основной целью этого центра будет контроль прекращения огня, но в случае нарушения перемирия будут приняты меры по его предотвращению”.

Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, заявил находящийся с визитом в Португалии министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр сказал, что в период 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией Россия, США и Франция трижды пытались инициировать режим прекращения огня, но каждый раз он был нарушен Арменией.