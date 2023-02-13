Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что по состоянию на сегодня в стране разборами завалов занимаются 9,4 тыс. иностранных спасателей из 77 государств.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в Анкаре на пресс-конференции.

«Мы получили предложение об оказании помощи от 99 стран и 16 международных организаций. На 13 февраля в зоне разрушений работают 9 401 специалист, прибывший из 77 стран. Еще 747 спасателей в пути. Они работают на ротационной основе. И мы видим в этом большую пользу, поскольку эти люди действуют днем и ночью, спят несколько часов и снова возвращаются в районы разрушений. Они очень устают», — сказал министр.

Чавушоглу также сообщил, что ряд стран «предоставил грузовые самолеты для доставки помощи и палаток». «В их числе Азербайджан, Катар, ОАЭ, Россия также предоставила грузовой борт. Мы также заказали крупную партию палаток у соответствующих структур ООН. Ведется и работа по развертыванию контейнерных городков. Дело в том, что палатки — это быстрое решение, но людям нужны более долгосрочные жилища», — сказал глава МИД Турции.