Чавушоглу и Лавров обсудили Карабах и Палестину

Главы МИДов России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщила российская сторона. Министры выразили обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Восточном Иерусалиме. В сообщении российского МИДа не указано, по чьей инициативе состоялся звонок.

«Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса»,— указано на сайте МИД России. Стороны также обсудили перспективы поставок вакцины от коронавируса в Турцию и ее возможное производство в стране, а также стабилизацию обстановки в Карабахе.

Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками в Старом городе Иерусалима начались 22 апреля и возобновились в мае. Движение «Хамас» предупредило, что ответит на «преступления и агрессию» со стороны Израиля, после чего нанесло ракетный удар по Иерусалиму. В ответ Израиль обстрелял сектор Газа. По данным «Хамаса», в секторе Газа погибло по меньшей мере 20 человек. (kommersant.ru)