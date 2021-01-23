Чавушоглу и Байрамов обсудили атаку пиратов в Нигерии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования министру Джейхуну Байрамову в связи с гибелью азербайджанского члена экипажа турецкого судна, на которое напали пираты.

Глава МИД Турции сообщил, что уже начаты поисково-спасательные операции.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил своего коллегу и пожелал скорейшего и успешного завершения спасательной операции. Было отмечено, что для доставки тела погибшего азербайджанского члена экипажа на родину будут приняты соответствующие меры.

Министры резко осудили нарушающие международное право действия пиратов.

| 2021-01-24T01:21:59+04:00 24 января 2021, 01:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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