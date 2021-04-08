CBC FM получил право на радиовещание в Карабахе

Национальный телерадиосовет объявил 8 апреля результаты конкурса на открытие региональной радиостанции в Карабахе.

На конкурс для вещания была выставлена частота 102,7 MHs.

Соискателями права на региональное радиовещание выступили 7 претендентов, в том числе: «Информационный образовательный центр Real», «Caspian İnternational Broadcasting Company» (телекомпания CBC),

«Студия баланс», «İNS ÇM», «İsti Press», телерадиокомпания «Azad Azərbaycan» (ATV) и телеканал «ARB 24».

НТРС объявил победителем «Caspian İnternational Broadcasting Company», радиостанция которой будет вещать в эфире под названием CBC FM. (Turan)