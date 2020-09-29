Бюджетные организации призвали к экономии

В правительстве обратили внимание на необходимость оптимизации бюджетных расходов в рамках закупок по линии бюджетных организаций. По мнению опрошенных нами экономистов, этого следовало ожидать, поскольку в условиях понижения доходов от нефти необходимо снижать показатели импорта до оптимальных величин, придерживаясь максимальной экономии.

Так, в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2021 год и показателей сводного бюджета на последующие три года, концепции экономического и социального развития АР и прогнозов на 2021 год и на следующие три года.

В рамках этого мероприятия премьер-министр сообщил, что бюджетные организации должны эффективно, правильно и экономно использовать текущие расходы.

«Зачастую бюджетные организации допускают лишние расходы, увеличивают число штатных единиц, совершают ненужные закупки, а цены при закупках указываются выше, чем есть на самом деле. Также при бюджетных закупках, как правило, предпочтение отдается импорту. Необходимо усилить контроль соответствующих органов над эффективным осуществлением текущих расходов бюджетных организаций», — заявил он.

Комментируя этот момент, экономист Рашад Гасанов сказал #, что ситуация с падением цены нефти, а соответственно, и доходов нашей страны от экспорта сырья, ожидаемо концентрирует внимание правительства на экономии бюджетных средств. По его словам, этому также способствует тот факт, что расходы государственных компаний на импорт серьезно возросли за последние три года. Ведь если в первые годы, последовавшие за падением нефтяных индексов, государственные компании были ограничены в показателях ввоза, уже после 2017 года наблюдается резкий виток импорта, обусловленный смягчением соответствующего законодательства и ликвидацией сдерживающих факторов.

В результате этого, говорит он, уже к позапрошлому году объемы импорта в денежном выражении увеличились по сравнению с 2017 годом почти на 40%, достигнув аж 11,5 млрд. манатов (!), тогда как годом ранее упомянутый показатель был на уровне 8,8 млрд. манатов. Кстати отметить, минувший год не изменил этой тенденции, отметившись ростом импорта на 19,2% — до 13,7 млрд. манатов. «Такая тенденция, особенно в условиях пандемии коронавируса и падения нефтяных цен создает нежелательные риски для платежного баланса», — уверен Гасанов. Эксперт отметил, что несмотря на в целом положительное по итогам восьми истекших месяцев сальдо торгового баланса, в августе импорт все же превысил экспорт на 41,4 млн. долларов, составив 790,3 млн долларов, в то время как экспорт товаров из Азербайджана сократился до 748,9 млн долларов.

«Наши анализы показывают, что драйвером усиления позиций импорта является именно государственный сектор», — говорит Гасанов. — Серьезное увеличение за последние годы импорта по линии государственного сектора увеличивает риски неэффективного использования государственных средств и коррупции». По мнению собеседника, для решения этой задачи требуется ввести жесткий лимит в размере до 10% средств государственного бюджета.

Другой собеседник # доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов сообщил, что в условиях глобальной экономической турбулентности оптимизация расходов государственной казны в сторону более рационального использования бюджетных средств по линии государственных компаний является, безусловно, ключевой задачей.

Государственные закупки остаются слабым звеном в управлении государственными финансами Азербайджана. Немало говорилось, что этой системе не достает прозрачности и эффективности, в том числе по причине слабого общественного контроля. В то же время местная нормативная среда также не способствует проведению справедливых и конкурентных закупок — информация о собственности компаний не является общедоступной, а должностные лица государства не обязаны раскрывать свои финансовые активы. Это весьма затрудняет идентификацию потенциальных конфликтов интересов, которые могут повлиять на исход торгов.