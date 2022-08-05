Чрезвычайный план по сокращению потребления газа преодолел последнее формальное препятствие перед вступлением в силу. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило представительство Чехии — нынешнего председателя Совета Европейского союза.

План предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15% с начала августа до марта следующего года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период. Его цель — снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России.

Если не удается добиться достаточной экономии на фоне широкомасштабного дефицита поставок, следующим шагом может стать  возможность объявления тревоги в рамках ЕС и установление обязательных целевых показателей по экономии потребления газа, причем по сравнению с первым проектом Еврокомиссии барьеры для этих показателей были повышены, а количество возможных исключений из плана увеличено. Для этого шага необходимо согласие как минимум 15 стран ЕС, на долю которых приходится не менее 65 процентов всего населения Евросоюза. (DW)

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