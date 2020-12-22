Бюджет 2021 года пахнет девальвацией

Проект государственного бюджета Азербайджана на следующий финансовый год представлен на рассмотрение Милли Меджлиса.

Доходная часть в проекте госбюджета на следующий год по прогнозам составит 25,427 млрд. манатов, тогда как расходы превысят 28,5 млрд. манатов. Таким образом, прогнозируемые доходы «народного кошелька» превысят прошлогодние на 5,4% или 1,303 млрд. манатов.

При этом поступления в бюджет от ненефтяного сектора ожидаются в размере 11,851 млрд. манатов, где 48,7%, или 5 674 млн. манатов планируется получить через налоговые органы, а 33,5% или 3 900 млн. манатов придутся на долю таможни.

Кроме того, согласно прогнозам, 7,6% или 880 млн. манатов прогнозируемых ненефтяных поступлений обеспечат трансферты из Фонда обеспечения обязательств по госдолгу и гарантиям. Перечисления от прибыли Центробанка составят 250 млн. манатов, а 8,1% или 947 млн. манатов поступлений ожидаются из прочих источников.

На взгляд экономиста Натига Джафарли, правительство делает ставку на поступления от реальной экономики, а для этого необходимо восстанавливать экономическую активность. «Но сделать это будет сложно, поскольку в бюджете наступающего года средства на восстановление малого и среднего предпринимательства не предусмотрены. «Похоже на то, что правительство готовится оседлать финансово бизнес», — сказал он #.

Похожего мнения экономист Ровшан Агаев: «Финансовый документ наступающего года является признанием того, что экономика (как предприятия, так и домашние хозяйства) исчерпала свои возможности добывать ресурсы для бюджета. Фактически, этот процесс выдавливания и «выжимания последних соков» начался во время девальвации и достиг своего пика в год пандемии. А ведь бизнес находится в сложном состоянии», — заметил Агаев. По его словам, в наступающем году правительство планирует погрузиться во внутренние заимствования даже больше обычного – до 2 млрд. внутреннего долга для финансирования бюджетного дефицита.

Трансферты из Нефтяного фонда в бюджет останутся на прежнем уровне – 12 млрд. 200 млн. манатов. По сравнению с текущим годом это меньше на 189 млн. 500 тыс. манатов, или 1,5%. Сие означает, что зависимость бюджета от нефти не снижается, и никаких серьезных институциональных шагов по устранению нефтяной зависимости не предпринимается, сказал Джафарли: «Учитывая размер бюджетного дефицита и другие косвенные параметры, бюджет 2021 года пахнет девальвацией. Не исключено, что правительство уронит манат к доллару не в этом году, но в феврале-марте следующего года».

На ожидания девальвации экономистов наводит существенное дефицитное сальдо по доходным и расходным статьям Государственного нефтяного фонда, помноженное на рост бюджетных финансовых вливаний из «народной копилки». Так, в текущем году при доходах фонда в размере 7 млрд. 832 млн. манатов, его расходы составили 12 млрд. манатов. 439 млн. манатов, обнажив дефицит в бюджете ГНФАР на уровне порядка 5 млрд. манатов. При этом в следующем году выручка фонда ожидается в размере 8 млрд. манатов, а расходы фонда на трансферты в казну достигнут 12 млрд. 220 млн. В бюджете фонда ожидается дефицит в размере 4 млрд. 220 млн. манатов.

Впрочем, власти не отрицают возможной девальвации. При разработке проекта госбюджета на 2021 год курс маната по отношению к доллару рассчитан на уровне 1USD/1,7 AZN. При этом в правительстве считают, что возможность обесценивания национальной валюты останется основным фактором риска в следующем году. В разъяснениях Министерства финансов к проекту бюджета говорится, что риск усиления иностранных валют по отношению к манату содержит в себе риск пропорционального роста расходов обслуживания государственного долга.

В настоящее время при исключительных условиях падение спроса со стороны населения приводит к ликвидности на валютном рынке. «На фоне этого операции с ценными бумагами, которые ведутся Центральным Банком и Министерством финансов, предотвращают возможные давления на валютный рынок», — сказано в документе.

Цена на нефть в госбюджете на следующий год заложена на уровне 40 долларов за баррель.

В структуре расходов финдокумента 11 млрд. 111,9 млн. манатов (рост на 5,3%) планируется направить на социальные цели, что составляет 38,9% расходов госбюджета. В целом, по прогнозам, на текущие расходы придется 18 млрд. 14 млн. манатов (63,1% расходов госбюджета), капитальные — 8 млрд. 330,3 млн. манатов (29,2% расходов).

Расходы на обслуживание госдолга составят 2 млрд. 198,8 млн. манатов или 7,7% бюджетных трат. Отдельной строкой расходов в проекте государственного бюджета прописаны расходы на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В документе в следующем году предполагается выделить 2,2 миллиарда манатов.