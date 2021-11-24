«Будут построены новые общежития для Бакинского государственного университета (БГУ)».

Oб этом сказал ректор БГУ Эльчин Бабаев.

По его словам, проведен капремонт общежития вуза, рассчитанного на 225 человек, в нем для студентов созданы все необходимые условия.

Э.Бабаев добавил, что в рамках партнерства между государством и частным сектором разрабатывается проект строительства современного студенческого городка: «В нем мы сможем обеспечить всеми необходимыми условиями не только студентов БГУ, но и студентов других расположенных поблизости вузов».