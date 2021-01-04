Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна

«UKMTO известно, что утром в Ормузском проливе произошло взаимодействие торгового судна с властями Ирана. В результате этого взаимодействия судно изменило курс на север и вошло в территориальные воды Ирана», — говорится в уведомлении.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ресурс MarineTraffic пишет, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ.