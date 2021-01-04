Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна

Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно.
«UKMTO известно, что утром в Ормузском проливе произошло взаимодействие торгового судна с властями Ирана. В результате этого взаимодействия судно изменило курс на север и вошло в территориальные воды Ирана», — говорится в уведомлении.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ресурс MarineTraffic пишет, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ.
| 2021-01-04T16:32:09+04:00 4 января 2021, 16:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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