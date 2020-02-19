Британские ученые признали пользу бобров

Бобровые плотины могут очищать водоемы, сокращать масштабы паводков и создавать благоприятную среду для рыб и амфибий. К таким выводам пришли ученые из Эксетерского университета (Великобритания), в течение 5 лет наблюдавшие за этими животными. Об этом пишет Guardian со ссылкой на доклад биологов.

Бобры в Британии исчезли около 400 лет назад. Ученые хотят вернуть их в дикую природу острова и для этого с 2015 года наблюдают за животными, которые обитают на реке Оттер на юге Британии. По итогам своей работы ученые выпустили доклад, на основе которого правительство страны должно сделать вывод, нужно ли вновь заселить бобрами реки острова.

«Пять лет исследований показали, что положительные последствия от бобров перевешивают отрицательные», – рассказал руководитель исследования Ричард Брейзер.(ТАСС)