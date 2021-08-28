Британская компания Anglo Asian Mining Plc (ААМ), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в первом полугодии 2021 года в районе нового месторождения золота и меди «Зафар» пробурила 35 скважин общей протяженностью 16 319 метров.

Как передает Report со ссылкой на отчет о геологоразведочной деятельности компании в течение января-июня 2021 года.

Согласно отчету, 32 из этих скважин показали качество, превышающее указанные в отчетности пределы. Одна скважина (21GED33) пересекла толщу 110 метров минерализации со средним содержанием 0,30 грамма на тонну золота, 8,28 грамма на тонну серебра, 0,45% меди и 0,40% цинка.

«Бурение на месторождении «Зафар» продолжается, и компания планирует опубликовать окончательную оценку минеральных ресурсов к концу 2021 года, а в 2022 году — оценку запасов руды и окончательное проектирование рудника, с перспективой ввода в эксплуатацию в 2023 году», — отмечается в отчете.

«Мы добились значительного прогресса в разведке в первой половине 2021 года, при этом в течение этого периода было проведено значительное бурение, а в июле была опубликована весьма обнадеживающая оценка первых минеральных ресурсов месторождения «Зафар». В настоящее время мы работаем над окончательной оценкой минеральных ресурсов на месторождении, которую мы ожидаем завершить к концу 2021 года, с последующей оценкой запасов полезных ископаемых, и мы продолжаем оценивать высокоприоритетные цели ZTEM (сводка аэромагнитных результатов)», — сказал вице-президент ААМ Anglo Asian Стивен Вестхед, комментируя итоги полугодия.

Согласно предварительным данным о запасах полезных ископаемых на месторождении «Зафар», оно содержит 51 тысячу метрических тонн меди, 82 тысячи унций золота и 40 тысяч тонн цинка.

Anglo Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. — 49%. Первая добыча золота на месторождении «Гедабек» началась в 2009 году, добыча серебра — в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади «Гоша», летом 2015 года — с рудника «Гадир», с сентября 2017 года — рудника «Угур».

Месторождение «Зафар» было открыто в начале этого года на территории лицензионного участка Гедабек. Оно расположено в 1,5 километрах к северо-западу от перерабатывающих мощностей компании в Гедабеке.

Предварительная оценка потенциала месторождения составляет около 6 млн тонн минерализованной породы.