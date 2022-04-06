Глава МИД Британии Лиз Трасс 6 апреля объявила об ужесточении санкций против России, сообщает УНИАН.

В частности, было объявлено о полной заморозке активов крупнейшего российского банка и прекращении всех новых зарубежных инвестиций Великобритании в Россию.

Великобритания также прекратит весь импорт российского угля и нефти до конца 2022 года и примет меры против олигархов и ключевых стратегических отраслей.

Среди них совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, председатель АК «АЛРОСА» Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков, основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар «Акрона» Вячеслав Кантор, гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Под санкциями Великобритании теперь также находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.

Основные объявленные санкции включают:

Замораживание активов в отношении Сбербанка и Московского кредитного Банка.

Полный запрет на новые внешние инвестиции в Россию. В 2020 году инвестиции Великобритании в россию составили более 11 миллиардов фунтов стерлингов.

К концу 2022 года Великобритания прекратит любую зависимость от российского угля и нефти и как можно быстрее после этого прекратит импорт газа. Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, что снизит возможности России по добыче и экспорту нефти.

Действия против ключевых российских стратегических отраслей и государственных предприятий. Это включает запрет на импорт продукции из железа и стали, основного источника доходов.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России. Он коснулся банковского сектора страны-агрессора и частных лиц, включая дочерей Владимира Путина.