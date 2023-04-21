Великобритания в пятницу ввела санкции против трех граждан России в связи вынесением приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), говорится в заявлении британского Форин-офиса.

Санкции коснулись Андрея Задачина, следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ, занимавшегося делом Кара-Мурзы, Елены Ленской — судьи, выносившей приговор. Также ограничительные меры вводятся против Дениса Колесникова — руководителя Главного следственного управления СКР.

Меры предполагают заморозку активов этих людей.