Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении «главы правительства» Херсонской области Сергея Елисеева.

Как передает ТАСС, об этом говорится в обновленном во вторник санкционном списке Соединенного Королевства.

Рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены к Елисееву по причине того, что «он причастен к действиям по дестабилизации Украины».

Отметим, что после проведения «референдумов» о присоединении в состав России подконтрольных территорий Украины, РФ признала государственный «суверенитет» и «независимость» Запорожской и Херсонской областей.