Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует поставить танки в Украину. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака.

По его словам, глава правительства дал указание министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели «работать с партнерами», чтобы продвигаться «быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков». «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем военной технологии следующего поколения», которая позволит одержать верх в конфликте, сказал представитель Даунинг-стрит. «Ясно, что боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам», — добавил он.