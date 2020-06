Брат Трампа пытается помешать его племяннице выпустить книгу о семье

Младший брат президент США Дональда Трампа Роберт обратился в суд, чтобы помешать выходу книги племянницы Мэри Трамп о семье, сообщает Fox News.

Мэри Трамп, дочь старшего брата главы государства Фрэда Трампа-младшего, намерена опубликовать книгу под названием «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Слишком много и никогда недостаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире»).

Публикация книги намечена на 28 июля текущего года.

Ранее суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.(Газета.Ru)