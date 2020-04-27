BP призвали сократить добычу в рамках проектов, реализуемых в Азербайджане

Азербайджан впервые с 1994 года призвал BP сократить добычу в рамках проектов, реализуемых в стране. Основная цель — выполнить взятое Азербайджаном на себя обязательство по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Азербайджане.

Отмечается, что крупные нефтяные компании в странах ОПЕК+, как правило, оставались в стороне от обязательств правительств по снижению добычи.

Отметим, страны ОПЕК+ 9 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 — апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.