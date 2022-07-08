«Война России против Украины обострила продовольственный кризис. Всего за 2 года в мире количество людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, удвоилось».

Как передает #, об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании G20.

По его словам, если до пандемии COVID-19 в мире число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, составляло 135 миллионов, то в начале 2022 года оно достигло 276 миллионов, а сегодня — 323 миллиона: «1,2 млрд. человек — шестая часть населения мира — серьезно страдают от роста цен на продовольствие , энергию, и от ужесточения финансовых условий. Ситуация может ухудшиться. Россия заблокировала в украинских хранилищах 20 млн. тонн зерна. Это попытка использовать продовольствие в качестве оружия войны не только против Украины, но и против наиболее уязвимых стран мира».

Боррель сказал, что Африка — наиболее пострадавший от этого кризиса континент: «Многие страны сильно зависят от зерна и удобрений из России и Украины. Этот продовольственный кризис не связан с европейскими санкциями. Сельскохозяйственный сектор России не является мишенью. Наши санкции не запрещают ввоз российской сельхозпродукции, удобрений, и ни запрещают оплату российского экспорта.

Кризис был полностью вызван действиями России. Она вторглась в мировую житницу и превратила судоходные пути Черного моря в зону боевых действий».