Европейский Союз должен принять меры в отношении Индии из-за перепродажи в регион российской нефти в виде очищенного топлива, в том числе дизельного. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times, опубликованном во вторник, 16 мая.

«Если дизельное топливо или бензин попадают в Европу…, поступая из Индии и будучи произведенными из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры», — сказал Боррель.

FT отмечает, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после начала войны в Украине. При этом индийские нефтеперерабатывающие предприятия получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительной скидкой, а затем продавая топливо по полной цене в Европу. Эта торговля не нарушает введенные ранее в отношении РФ санкции, однако подвергается критике со стороны тех, кто призывает к более жестким ограничениям, пишет газета. (DW)